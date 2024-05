Corte no abastecimento de água no Porto Alto

O abastecimento de água no Porto Alto, concelho de Benavente, vai estar comprometido dias 13 e 14 de Maio entre as 9h00 e as 18h00 para ligação de nós e ramais à nova conduta. Segundo a empresa Águas do Ribatejo será afectada a Estrada Real, entre o cruzamento com a Rua Aquilino Ribeiro/ Estrada da Malhada dos Carrascos e o entroncamento com a EN118 junto à subestação da REN.

No dia 15 de Maio os cortes de água estão previstos entre as 14h00 e as 18h00 na Estrada Real e na Estrada da Espargueira.