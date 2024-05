A União de Freguesias da Cidade de Santarém, com o apoio do município, organiza e promove mais uma edição do fim-de-semana gastronómico do peixe do rio em Caneiras.

A União de Freguesias da Cidade de Santarém, com o apoio do município, organiza e promove mais uma edição do fim-de-semana gastronómico do peixe do rio em Caneiras, convidando a população a viver o rio Tejo, a sua história e tradição avieira, a gastronomia e as suas gentes. A segunda edição do festival realiza-se a 16, 17,18 e 19 de Maio com tasquinhas, música popular e folclore.

Sexta-feira, 17 de Maio, o palco é da Banda Bico D´Obra, às 22h00, e de Emanuel Moura, uma hora depois. Sábado tocam os Fora de Série, às 22h00, e Micaela, às 23h00. No domingo e último dia dança-se o folclore com o Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém às 16h00.