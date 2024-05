Nova denúncia leva autoridades à nascente do Almonda por invasão de propriedade

Quando duas dezenas de pessoas passavam o feriado do Dia da Espiga, 9 de Maio, a conviver junto à nascente do rio Almonda, na Zibreira, concelho de Torres Novas, a Guarda Nacional Republicana (GNR) foi, por duas vezes, chamada ao local em resposta a denúncias por invasão de propriedade privada. A informação é confirmada a O MIRANTE pelo responsável do movimento Um Coletivo, Pedro Ferreira, que lamenta que, mais uma vez, a Renova tenha agido desta forma. Isto, recorde-se, depois de em 2023, também no Dia da Espiga, a empresa produtora de papel ter apresentado queixa-crime contra desconhecidos por invasão de propriedade privada que acabou arquivada pelo Ministério Público por falta de provas.

Ao nosso jornal, fonte oficial da GNR, confirma a ida dos militares ao local na sequência de uma denúncia por invasão de propriedade privada que, refere, “não se veio a confirmar” por os cidadãos se encontrarem em zona de “domínio público hídrico”.

O Um Coletivo voltou este ano a desafiar a população a passar o Dia da Espiga num convívio pacífico junto à nascente do rio Almonda que há anos se encontra vedada pela Renova. O MIRANTE esteve no local e falou com alguns dos presentes que reclamam a retirada da vedação metálica assim como das câmaras de videovigilância instaladas pela empresa.

