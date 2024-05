Sapadores florestais do Médio Tejo são fundamentais na defesa da floresta da região

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo tem ao serviço duas brigadas operacionais de sapadores florestais que actuam na realização de várias actividades de silvicultura e defesa da floresta. Cada brigada é constituída por três equipas, que se dedicam a diversos trabalhos centrados nos concelhos do Médio Tejo. No mês de Abril, as Brigadas de Sapadores Florestais da CIM deram continuidade à gestão de combustíveis, tendo sido intervencionados, desde o início do ano, 90 hectares de silvicultura preventiva.

Em Abril deu-se inicio também à gestão do aglomerado populacional/aldeia de condómino na Aldeia de Queixoperra – Mação, que diz respeito à implementação do projecto europeu RESIST – Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology, com a finalidade de aumentar a resiliência do território do Médio Tejo e a sua adaptação às alterações climáticas, promovendo uma melhor utilização do solo, a gestão florestal e a circularidade da biomassa agroflorestal.

As brigadas participaram ainda numa queimada em Caxarias - Ourém com o objectivo de realizar gestão de combustíveis no âmbito de fogo rural e da protecção contra incêndios, bem como realizar treino operacional, onde se juntaram diversas entidades do dispositivo de combate a incêndios rurais.