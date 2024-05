13 de Maio em Fátima obriga a mais patrulhamento das estradas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai intensificar até dia 14 de Maio, as acções de patrulhamento nas principais vias de acesso a Fátima e apoiar os peregrinos que rumam ao Santuário para as celebrações religiosas do 13 de Maio. A GNR adianta que a operação “Peregrinação Segura 2024” visa apoiar e garantir a segurança dos peregrinos durante as deslocações, reforçando ainda o policiamento no Santuário de Fátima e zonas envolventes.

A operação vai ser realizada em duas fases, sendo a primeira até 11 de Maio, através do policiamento nas vias mais críticas, designadamente as pedestres, usadas pelos peregrinos e zonas envolventes ao local do evento e respectivos eixos viários de acesso. A segunda fase da operação vai decorrer de 12 a 14 de Maio para “garantir a segurança das celebrações religiosas que decorrem no Santuário de Fátima e zonas envolventes”.

Como a maioria das pessoas que participa nas peregrinações faz o percurso a pé, em grupos numerosos, circulando muitas vezes em vias com trânsito intenso e com bermas estreitas ou sem elas, a GNR deixa alguns conselhos aos peregrinos como “andar em fila indiana” e sinalizar o início e o fim dos grupos. Aconselha igualmente os peregrinos a usar sempre, quer de dia quer de noite, coletes reflectores, a não andar em locais onde seja proibida a circulação de peões, não usar auscultadores, auriculares, ou telemóvel.

Já na cidade de Fátima e no Santuário, a GNR recomenda aos peregrinos que cheguem atempadamente para evitar filas prolongadas e para não deixarem bens à vista no interior dos veículos e após as cerimónias que saiam de “formal calma e gradual”, não perdendo de vista crianças e idosos.

Campanha de apoio a peregrinos a caminho de Fátima

A Infraestruturas de Portugal (IP) iniciou uma campanha de apoio aos peregrinos de Fátima, nos distritos de Santarém, Coimbra, Leiria e Aveiro, como forma de prevenção para os acidentes rodoviários. A campanha “Peregrinação Segura - Fátima 2024” inclui acções de sensibilização directa junto dos peregrinos, tendo em atenção que as vias que estes utilizam “têm tráfego rodoviário significativo, onde se praticam velocidades de circulação elevadas, aumentando substancialmente a sua exposição ao risco, bem como a gravidade de um eventual acidente, sendo fundamental a adoção de percursos por vias alternativas e com menor tráfego rodoviário”.

Em comunicado, a IP revela que “de forma a minimizar a ocorrência de incidentes, foram criados caminhos alternativos em locais de maior tráfego rodoviário, bem como implementado um conjunto de condicionamentos rodoviários nos principais itinerários utilizados pelos peregrinos no acesso ao Santuário de Fátima”.

Segundo a IP, até 13 de Maio será implementada uma alternativa ao IC2 para a antiga Estrada Nacional 1, na zona de Fornos, Coimbra, o mesmo acontecendo entre Antanhol e Cernache. Já no distrito de Leiria, registar-se-á a supressão da via direita no IC2 em diversos troços.