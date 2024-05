Capacidade de atendimento pode aumentar 40% com nova USF em Torres Novas

A Unidade de Saúde Familiar (USF) Cardilium, que vai nascer na Avenida Xanana Gusmão, junto ao Hospital Rainha Santa Isabel, em Torres Novas, vai ter uma capacidade prevista para 14 mil utentes e permitir o alargamento da equipa de cinco para oito médicos de Medicina Geral e Familiar. Desta forma, adiantou o município a O MIRANTE, vai permitir o incremento da capacidade de atendimento em cerca de 40%, considerando os 8.500 utentes actuais.

A nova USF vai demorar 550 dias a ficar concluída e custar 1,9 milhões de euros financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Depois de um compasso de espera pelo visto do Tribunal de Contas, o auto de consignação da empreitada, adjudicada à empresa Nov Pro Construções S.A., foi assinado na tarde de 2 de Maio, no salão nobre dos Paços do Concelho, em Torres Novas. O projecto foi apresentado pelo arquitecto César Ruivo, autor do projecto, e a sessão contou com a presença do presidente da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, Casimiro Ramos, e do presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira.

O edifício será caracterizado por uma ala dupla de gabinetes de observação e consulta que se dispõe paralelamente à Avenida Xanana Gusmão e a outra, perpendicular à anterior, constituída por uma ala simples de um corredor, dando acesso a gabinetes e salas de tratamento. Um segundo corredor de acesso restrito aos funcionários e agentes de saúde integra todos os compartimentos e células de apoio, bem como instalações sociais destinadas aos funcionários.