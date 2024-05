Derrocada pára obras do novo posto da GNR de Alpiarça

A construção do novo posto da Guarda Nacional Republicana em Alpiarça foi suspensa devido à derrocada parcial da estrutura de cofragem do edifício principal.

As obras de construção do novo posto da Guarda Nacional Republicana em Alpiarça foram suspensas devido à derrocada parcial da estrutura de cofragem do edifício principal. A informação foi comunicada no dia 10 de Maio pela Câmara Municipal de Alpiarça no seu site na Internet, onde acrescenta que do acidente não resultaram quaisquer danos para os trabalhadores, registando-se apenas danos materiais, ainda a ser apurados.

O município de Alpiarça diz que os trabalhos foram suspensos de imediato, “articulando-se os serviços de fiscalização e controlo do município e do empreiteiro, tendo os mesmos adoptado as diligências necessárias para apurar as causas da ocorrência, bem como o retomar dos trabalhos, com a maior brevidade possível”.

O novo posto da GNR localiza-se na Rua Maestro Virgílio Fortunato Wesceslau e é uma construção de raiz num terreno cedido pela Câmara de Alpiarça, com um valor previsto de cerca de 1,7 milhões de euros, financiado pelo Ministério da Administração Interna.