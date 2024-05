Encontro de Jornalismo Cultural realiza-se no Porto a 16 de Maio

O CFJ - Centro de Formação de Jornalistas vai promover, no próximo dia 16 de Maio, no Porto, o segundo Encontro de Jornalismo Cultural, que vai decorrer nas instalações da Fundação Eng.º António Almeida. Sob o tema "(In)Formação para Saber e (Trans)Formar", a iniciativa vai debater questões como: "De que realidade se alimenta o jornalismo cultural? Que instrumentos possuem os diversos meios e quais os modos de enfrentar a diversidade gigantesca de manifestações e de objetos? A formação dos jornalistas culturais dispõe de capacitações adequadas? Que maneiras há de apresentar matérias com fundamentos de fontes fiáveis, num tempo de aceleração, desmesuradas exigências profissionais e condições individuais muito difíceis?", entre outras.

A abertura do evento vai contar com as intervenções do presidente da FEAA - Fundação Eng.º António de Almeida, de Luiz Humberto Marcos (CFJ e Universidade da Maia) e Pires Laranjeira (CFJ e Universidade de Coimbra). Às 9h30 será realizada a Conferência de Abertura, com José Rebelo (Professor Emérito ISCTE e ex-correspondente do jornal francês LE MONDE). Entre as 10h00 e as 11h15 decorrerá a primeira Mesa-redonda, moderada por Pires Laranjeira, relatada por Rafaela Pinto, e conta com as intervenções de António Guerreiro (Universidade de Évora e Jornal Público), Ana Rocha (Colaboradora do Jornal Expresso) e Jorge Campos (Centro de Formação de Jornalistas).

A segunda Mesa Redonda, entre as 11h30 e as 12h45, é reservada ao tema: "Estátua de Sal / Museu (Com nariz de cera e Ópera do Malandro) - A Formação de Saberes. Após intervalo para almoço, os trabalhos serão retomados pelas 14h30, com a terceira mesa-redonda, intitulada "Fontes Primárias e Secundárias / Saber para (Con)Vencer". Será moderada por Francisco Topa (Universidade do Porto e FLUP), relatada por Beatriz Reis e contará com as intervenções de Daniel Pires (Centro de Estudos Bocageanos), Sérgio Almeida (Jornal de Notícias) e Fernando Pereira Pinto (Jornalista e historiador, CFJ).

Entre as 16h30 e as 17h45 decorrerá a quarta conferência, desta vez subordinada ao tema " Meios e Discursos, também alternativos" e contará com a moderação de Paulo Ramalheira (CFJ). A mesa terá como intervenientes Joaquim Emídio (Director-geral do jornal O MIRANTE), Manuel Halpern (Jornal de Letras, Artes & Ideias), Marta Lança (Buala/Net) e Miguel Rocha (Playback Ed./Rev. digital).

A conferência de encerramento decorrerá entre as 18h00 e as 18h30 e será presidida por Guilherme d’Oliveira Martins (Fundação Gulbenkian).