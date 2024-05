Jardim de infância de Vaqueiros vai reabrir uma década depois

Na última década a aldeia de Vaqueiros, no concelho de Santarém, foi esvaziada de praticamente todos os serviços públicos que ali existiam. A reabertura do pré-escolar é um sinal positivo relevante.

O jardim de infância da aldeia de Vaqueiros, no concelho de Santarém, vai ser reactivado no próximo ano lectivo, foi anunciado na última reunião do executivo da Câmara de Santarém. O vice-presidente do município, João Teixeira Leite, informou que a Direcção Regional de Educação já deu luz verde à reabertura do espaço, que estava fechado há uma década. “É uma grande conquista, que tem dado muito trabalho nos últimos meses”, declarou o autarca.

Vaqueiros constituiu um bom exemplo da sangria que tem sofrido o mundo rural nas últimas décadas. Em apenas dois anos, entre 2012 e 2014, fecharam a escola primária, a extensão de saúde e o jardim de infância e extinguiram a junta de freguesia. A aldeia do concelho de Santarém é um retrato vivo da lenta agonia que afecta o interior do país, paulatinamente esvaziado de pessoas e de serviços públicos, como O MIRANTE relatou em reportagem publicada em Outubro de 2014. A pequena localidade perdeu quase todos os serviços que ali funcionavam e ajudavam a dar vida à comunidade. “Só falta fechar a igreja!”, ironizava o último presidente da junta de freguesia, Firmino Oliveira, um ex-autarca que lutou ingloriamente contra a fusão dessa freguesia com a de Casével.

A derradeira presença do Estado em Vaqueiros passou a ser a delegação da União de Freguesias de Casével e Vaqueiros. A sangria de serviços foi obrigando as pessoas a alterarem rotinas e a confrontarem-se com novas realidades. As crianças da terra tiveram que frequentar o pré-escolar e a escola noutras localidades, como Casével, Pernes ou até no vizinho concelho de Alcanena.