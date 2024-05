Silvestre Pedrosa continua a lutar por uma casa mortuária digna em Benavente

Um cidadão de Benavente, Silvestre Pedrosa, insiste que o poder autárquico tem responsabilidade de arranjar um espaço adequado para as pessoas velarem os seus entes queridos. Câmara de Benavente prometeu no ano passado que a obra avança até final do mandato.

Silvestre Pedrosa, presença habitual nas sessões da Assembleia de Freguesia de Benavente, interveio na última reunião deste órgão com a esperança de ter novidades sobre a construção da casa mortuária na freguesia. Desde 2016 que se bate pela construção desse equipamento e tem levantado a questão em reuniões públicas de câmara. “Foi prometido que até ao fim do mandato iam construir a casa mortuária. Não se admite uma pessoa estar a velar um corpo em Benavente e ao lado estar a ouvir-se música das festas e os peitos da cabritinha. O poder autárquico tem responsabilidade de arranjar um espaço onde todas as religiões possam velar as pessoas”, afirmou.

Em Setembro de 2023 a vice-presidente da Câmara de Benavente, Catarina Vale, disse que a autarquia estava a trabalhar no projecto para a obra. Na última Assembleia de Freguesia de Benavente, a presidente de junta de freguesia, Inês Correia, afirmou que está à espera há 11 anos pela casa mortuária. “O chefe de divisão da câmara diz que tem o processo nas mãos e que a autarquia entregou a uma equipa de projectistas. Os responsáveis da empresa ficaram de visitar outras casas mortuárias noutros concelhos para ver qual o modelo que melhor serve Benavente. Mas não deram prazos para a conclusão dos projectos”, disse.

Recorde-se que a futura casa mortuária vai ser construída num espaço ao lado do cemitério, por decisão conjunta da Câmara e Junta de Freguesia de Benavente.