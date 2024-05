Todos os anos há mais alunos de enfermagem a escolher a região para trabalhar

A Escola Superior de Saúde de Santarém, em parceria com a Protecção Civil de Almeirim, desenvolveu no sábado, 4 de Maio, nas instalações do estabelecimento de ensino do Instituto Politécnico de Santarém, um simulacro no âmbito da formação pós-graduada em Enfermagem à Pessoa em situação de Urgência e Emergência. A iniciativa serviu para avaliar as competências dos alunos do curso, ao mesmo tempo que serviu de treino para os elementos das várias corporações de bombeiros presentes no simulacro, nomeadamente os de Santarém, Alpiarça e Almeirim.

Mário Silva, professor de enfermagem há duas décadas na Escola Superior de Saúde, é um dos rostos da instituição que tem trabalhado para tornar o curso uma referência na preparação dos alunos para se tornarem mais-valias na área da saúde em Portugal. “Na nossa escola, quer em regime de licenciatura ou pós-graduação, queremos que os alunos aprendam com a prática. Temos um período teórico, mas é fundamental os alunos realizarem um estágio clínico para aplicarem os conhecimentos. Os estudantes ao fim do primeiro ano estão nas Unidades de Cuidados Continuados e nas de saúde familiar da nossa região a fazer o primeiro estágio. No segundo ano também realizam dois estágios”, explica ao repórter de O MIRANTE que acompanhou a iniciativa durante uma manhã.

A Escola Superior de Saúde de Santarém preenche todos os anos as vagas da licenciatura em enfermagem, para além de ter muita procura nos cursos de mestrado. Em breve, a instituição espera ter também como oferta formativa o curso de Fisioterapia. “Temos uma equipa de trabalho incansável que procura captar alunos em todo o país. Vamos às escolas de norte a sul, com professores e estudantes, para divulgar o que de melhor temos. É muito importante termos uma grande proximidade com a comunidade e com as entidades”, afirma, acrescentando que esta é uma das grandes vantagens do ensino politécnico.

Mário Silva confessa o orgulho do estabelecimento de ensino garantir 100% de entrada no mercado de trabalho, mas salienta que o mais importante é o feedback que vai tendo das instituições de saúde que, refere, estão muito satisfeitas com o desempenho dos alunos recém-licenciados. “Houve uma altura em que muitos dos nossos alunos saiam para o estrangeiro à procura de melhores condições. Hoje sabemos que grande parte fica na nossa região a trabalhar, o que nos deixa muito felizes porque estamos a contribuir para a melhoria da prestação de cuidados de saúde da nossa população”, vinca.