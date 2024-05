Freguesia de Nossa Senhora da Piedade com protocolo aprovado para bolsas universitárias

A Freguesia de Nossa Senhora da Piedade estabeleceu um protocolo com a Câmara Municipal de Ourém para atribuição de bolsas universitárias. O protocolo visa garantir apoio financeiro a dois estudantes universitários residentes na freguesia, numa iniciativa conjunta para fomentar o acesso ao ensino superior e estimular o desenvolvimento educacional local.

O município de Ourém possui um regulamento em vigor desde 2020 para atribuição de bolsas de estudo a estudantes universitários. O protocolo com a Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade simplifica o processo, poupando-a da necessidade de elaborar um regulamento próprio. A freguesia compromete-se a reembolsar a câmara municipal num montante de 500 euros anuais, durante dois anos (2024 e 2025), para concessão das referidas bolsas de estudo a dois estudantes universitários residentes na freguesia de Nossa Senhora da Piedade.

O presidente da autarquia, Luís Miguel Albuquerque, referiu que “a Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade já tinha manifestado a intenção de incluir o apoio a dois munícipes com bolsas universitárias. Perante a existência de um regulamento já em vigor na câmara municipal, a Junta de Freguesia optou por propor esta forma de simplificar e efectivar esta medida, alinhada com o nosso compromisso de promover o acesso ao ensino superior na nossa comunidade”, disse.