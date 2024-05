Moradores esperam há mais de dez anos pela conclusão de urbanização em Azambuja

partilhe no Facebook

Os moradores na urbanização situada na Rua André Pessoa, em Azambuja, aguardam descontentes e há mais de 10 anos que a empreitada projectada seja concluída, depois da falência da empresa construtora, a Ferromax- Urbanizações e Construções, Lda. Continuam a faltar acabamentos na estrada, de comunicações, passeios, zonas de jardim e até um parque infantil previsto no projecto. Depois da empresa ter ido à falência o banco transferiu, por decisão judicial, mais de 900 mil euros à Câmara Municipal de Azambuja para que esta terminasse as obras, mas cerca de sete anos depois a urbanização continua por concluir. O assunto foi abordado na última sessão da Assembleia Municipal de Azambuja pelo presidente da Junta de Freguesia de Azambuja, André Salema (PS), vincando que o município recebeu uma verba para concluir a urbanização mas que “uma série de infraestruturas não estão feitas”. Em resposta, o presidente do município, Silvino Lúcio (PS), adiantou que o projecto está a ser desenvolvido e que irão fazer os arranjos necessários.