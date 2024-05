Politécnico de Santarém estabelece parceria para enriquecer oferta formativa

O Politécnico de Santarém anunciou uma nova parceria estratégica com a Claranet University. Em nota de imprensa, a instituição de ensino refere que pretendem fortalecer as competências em Tecnologia da Informação (TI) ou Ciências de Dados. O acordo estabelece uma colaboração abrangente em programas de formação, estágios curriculares e desenvolvimento de competências para estudantes e profissionais.

Reconhecida pela sua especialização em soluções tecnológicas, a Claranet University vem enriquecer a experiência educativa dos alunos do Politécnico de Santarém, proporcionando-lhes uma educação prática e estágios nas áreas. Para João Moutão, presidente do Politécnico de Santarém, “esta parceria é uma demonstração clara do compromisso em oferecer aos estudantes formação ajustada às necessidades do mundo em que vivemos, bem como um interessante leque de oportunidades profissionais a explorar em colaboração com a Claranet Portugal”.

João Mira Santiago, director executivo da Claranet, destaca que através da colaboração com o Politécnico de Santarém será possível “criar sinergias que beneficiarão tanto os alunos como o tecido empresarial”.