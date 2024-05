Alpiarça reforça valor de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior

O município de Alpiarça reforçou no actual ano o valor total atribuído às bolsas de estudo de estudantes do concelho que frequentam o ensino superior. O valor de 15.000 euros atribuído em 2024 constitui um aumento de 3000 euros em comparação com anos anteriores. De acordo com o município, o aumento de 12.000 para 15.000 euros deveu-se ao acréscimo do número de alunos que frequentam o ensino superior e à alteração feita no regulamento “Atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior do concelho de Alpiarça” que abrange estudantes até aos 30 anos de idade.

As candidaturas recebidas pelo município de Alpiarça foram divididas em três escalões, sendo eles escalão A (11 candidaturas), B (12 candidaturas) e C (12 candidaturas) . O valor total atribuído às bolsas de estudo vai ser distribuído do seguinte modo: Escalão A- 540 euros; Escalão B- 431 euros; Escalão C-324 euros. Foram excluídas pelo município 11 candidaturas por motivos referidos no novo regulamento.

A cerimónia de entrega das bolsas de estudo relativamente ao ano lectivo 2023/2024 decorreu no dia 11 de Maio no auditório da Câmara Municipal de Alpiarça e teve a presença da vice-presidente e vereadora da Câmara de Alpiarça, Ana Rosa do Céu, do vereador Jorge Freitas e também de vários alunos e pais.