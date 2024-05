Aeroporto: Junta de Samora Correia satisfeita com decisão que melhor serve o país e a freguesia

O presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia considerou que a escolha do Campo de Tiro da Força Aérea, situado nessa freguesia, para o novo aeroporto de Lisboa é a decisão que melhor serve os interesses do país e da freguesia.

“Vejo com agrado esta decisão porque parece-me ser aquela que melhor serve os interesses de Portugal, os interesses nacionais”, disse à agência Lusa Augusto Marques, na sequência do anúncio da localização do novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro da Força Aérea, no concelho de Benavente.

O Campo de Tiro da Força Aérea, também conhecido como Campo de Tiro de Alcochete (pela proximidade deste núcleo urbano), fica maioritariamente localizado na freguesia de Samora Correia, no concelho de Benavente (distrito de Santarém), tendo ainda uma pequena parte na freguesia de Canha, já no município do Montijo (distrito de Setúbal).

O município ribatejano de Benavente, com cerca de 521 quilómetros quadrados, fica na fronteira do distrito de Santarém com a Área Metropolitana de Lisboa (AML) e a menos de meia hora da entrada em Lisboa. O autarca, eleito pela CDU, afirmou ter a aspiração de que “a decisão [que viesse a ser tomada] revertesse sobre a freguesia de Samora Correia, mas também que fosse a melhor solução para o país”, considerando agora “ter sido tomada a melhor decisão”. Esta “vai ser uma infraestrutura muito importante para a freguesia e também para toda a região”, afirmou.

Augusto Marques lembrou que, apesar de ser conhecido como Campo de Tiro de Alcochete, o Campo de Tiro da Força Aérea situa-se na freguesia de Samora Correia, no concelho de Benavente. “O país estava a precisar, há já alguns anos, de um novo aeroporto, com boas condições, que desse resposta às necessidades actuais de movimentação populacional, entre trabalho e lazer”, acrescentou.

Esperando que o projecto “agora avance com a velocidade normal deste tipo de empreendimentos”, o autarca estimou que o aeroporto possa estar operacional no período de uma década e que passe a ser designado como o novo aeroporto de Lisboa, em Samora Correia e Canha, freguesias onde se localizará.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou na terça-feira que o Governo aprovou a construção do novo aeroporto da região de Lisboa no Campo de Tiro em Alcochete, seguindo a recomendação da Comissão Técnica Independente (CTI).

"O Governo decidiu aprovar o desenvolvimento do novo aeroporto de Lisboa com vista à substituição integral do Aeroporto Humberto Delgado no Campo de Tiro de Alcochete e atribuir-lhe a denominação de Aeroporto Luís de Camões”, revelou Luís Montenegro, numa declaração ao país, após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, esta tarde.