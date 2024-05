Presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho, diz estar satisfeito com a decisão do governo que anunciou que o novo aeroporto vai para o Campo de Tiro, localizado na freguesia de Samora correia (Benavente) e Canha (Montijo).

Carlos Coutinho congratula-se com anúncio do governo

O presidente da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Coutinho congratulou-se com a decisão anunciada pelo governo ao escolher o Campo de Tiro como localização do novo aeroporto. Em declarações a O MIRANTE o autarca parabenizou a classe politica por ter respeitado o trabalho desenvolvido pela comunidade científica. “Bem sabemos que havia pessoas com preponderância no PSD que defendiam outras soluções para o aeroporto. Entendemos que esta é uma boa imagem que a classe política passa para o país”, afirmou.

Carlos Coutinho ressalva de que é necessário deslocalizar as pistas para que fiquem mais afastadas das zonas de Santo Estêvão, Mata do Duque e Zambujeiro, que estão próximas do polígono do aeroporto. A posição já tinha sido defendida no âmbito da consulta pública do relatório ambiental e que terminou dia 26 de Janeiro.

Sem dúvida de que o aeroporto vai influenciar de forma positiva a região, Carlos Coutinho assume que o maior desafio é manter a identidade do território e não embarcar em modelos que têm vindo a ser seguidos por outros municípios da Área Metropolitana de Lisboa. “Sempre estivemos conscientes das implicações positivas e negativas do aeroporto. Muitos municípios gostariam de estar nesta posição. Não vivemos numa redoma de vidro mas a nossa acção pode contribuir para manter as características do nosso território”, reiterou.