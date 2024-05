ASASC congratula-se com aeroporto em Samora Correia mas alerta para localização das pistas

A Associação Social Amigos de Samora Correia (ASASC) congratulou-se com a decisão do governo de avançar com a construção do novo aeroporto no Campo de Tiro, localizado na freguesia de Samora Correia (Benavente) e Canha (Montijo).

A associação participou no período de consulta pública ao relatório preliminar da Comissão Técnica Independente (CTI), responsável pela avaliação ambiental estratégica da futura infraestrutura.

A ASASC acompanha a câmara de Benavente na necessidade de reajustar para sudoeste a orientação proposta para as pistas do aeroporto para mitigar o impacto do ruído junto das populações de Santo Estêvão.

A associação alertou ainda para o cuidado a ter com os 42 mil sobreiros existentes no polígono marcado para o novo aeroporto.

A ASASC sugeriu à Câmara Municipal de Benavente que crie uma Comissão Municipal que inclua a própria autarquia ,a freguesia de Samora Correia, Instituto de Conservação da Natureza, Entidade de Turismo Alentejo Ribatejo, Companhia das Lezírias, associações ambientalistas, IPSS, forças de segurança, empresários e potenciais investidores, “de modo a acordarem estratégias conjuntas de planeamento para preparar a região para o futuro”.