Autarcas da CDU em Benavente não se entendem e agendam duas reuniões em simultâneo

Caiu mal aos eleitos da freguesia de Benavente a marcação da Assembleia Municipal de Benavente para o mesmo dia que estava marcada a sessão de Abril da assembleia de freguesia. Ambas as sessões realizaram-se no dia 29 de Abril, às 20h30, sendo que a Assembleia de Freguesia de Benavente já estava marcada desde dia 30 de Março, antes de ser agendada a assembleia municipal.

Questionado por O MIRANTE, o presidente da assembleia municipal, Mário Santos (CDU), disse que a data já estava apalavrada, apesar de oficialmente só ter sido marcada depois de 30 de Março. “A data foi decidida em articulação com o presidente da câmara e os eleitos. Lamento mas não havia compatibilidade de agendas e expliquei à presidente de junta. Havia documentos que tinham de ser aprovados antes de 30 de Abril”, explicou.

Já no ano passado a Assembleia Municipal de Benavente tinha sido marcada para o mesmo dia e hora da Assembleia de Freguesia de Benavente. Agora a presidente da junta, Inês Correia (CDU), que tem assento por inerência na assembleia municipal, lamenta o sucedido e considera que é uma falta de consideração pelo órgão deliberativo. Inês Correia não se fez representar na bancada da CDU da assembleia municipal.

Paulo Cardoso, eleito pelo Chega na Assembleia Municipal de Benavente e na assembleia de freguesia, optou por participar na assembleia municipal tendo sido substituído por Paulo Sotero na freguesia. Ao nosso jornal, Paulo Cardoso disse não ter ficado surpreendido uma vez que apesar de terem a mesma cor política, Câmara e Junta de Benavente estão de costas voltadas. “Já é recorrente e o ano passado tinha acontecido. É má vontade de não quererem alterar as datas. Com as quezílias quem sai prejudicado são os munícipes”, disse.