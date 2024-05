partilhe no Facebook

Meios de combate a incêndios no aeródromo de Santarém

Foi activado esta quarta-feira, 14 de Maio, o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) 2024. Em Santarém, o Aeródromo Municipal Cosme Pedrogão é a base de uma brigada da GNR UEPS - Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, da equipa da Companhia de Sapadores Bombeiros de Santarém e de um helicóptero de combate a incêndios. Todas as operações são coordenadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil através do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo.