Munícipe foi à reunião de Tomar exigir acesso público para a praia fluvial de Alverangel

A munícipe Maria da Luz Lopes foi à última reunião de câmara de Tomar, que se realizou na segunda-feira, 13 de Maio, lamentar o facto do acesso à praia fluvial de Alverangel estar vedado. A munícipe falou no período dedicado ao público para pedir ao executivo de maioria socialista, presidido por Hugo Cristóvão, ajuda para que a praia volte a ser de acesso público. Recorde-se que o acesso à praia fluvial de Alverangel, no concelho de Tomar, uma das zonas balneares mais frequentadas na região ribatejana, foi vedado com uma corrente pelos novos proprietários dos terrenos. A zona balnear, situada na Albufeira do Castelo de Bode, tem uma longa história de desavenças entre a Junta de São Pedro de Tomar, que foi condenada em 2016 a pagar indemnização de 200 mil euros à família Duarte Ferreira, que era proprietária dos terrenos.

