PSD de Torres Novas ausculta população e poder local de Olaia e Paço

Elementos do PSD de Torres Novas, entre outros, o vereador na Câmara de Torres Novas Tiago Ferreira, deslocaram-se à União de Freguesias de Olaia e Paço com o objectivo de ouvir as preocupações da população, colectividades e presidente da junta. Entre outras, referem em comunicado, destaca-se a “urgente necessidade de melhorias e implementação do saneamento básico, já várias vezes prometido; a pavimentação de estradas e ruas locais já referenciadas à autarquia; a adequação dos horários do centro escolar para atender os pais; a demora dos serviços municipais em dar provimento a requerimentos; e preocupações relacionadas com incertezas e atrasos do Plano Diretor Municipal e nos processos de licenciamento urbanístico.

A população foi auscultada na sede da junta a 4 de Maio na presença do presidente da união das freguesias, Rui Nunes, e restante executivo. “Não tendo actualmente o PSD local poder executivo ou de decisão, foram, na medida do possível, dadas respostas ou indicações sobre algumas das situações e assumido o compromisso de dar voz e seguimento dos vários temas levantados nas reuniões de câmara e reportar as conclusões e acções que de aí decorrerem”, destacam os sociais-democratas em comunicado.

Na mesma nota de imprensa referem que estão confiantes de que, “através de um diálogo aberto e esforços concertados”, poderão “alcançar progressos significativos e tornar a freguesia num lugar ainda melhor para se viver”.