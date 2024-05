Acidente rodoviário em Santarém causa danos na via pública

Acidente rodoviário na Avenida Dadores Benévolos de Sangue do concelho de Santarém causou danos na via pública e faz um ferido ligeiro.

Um jipe despistou-se esta tarde, dia 16 de Maio, em Santarém, na Avenida Dadores Benévolos de Sangue, causando estragos na via pública. Segundo a Esquadra de Trânsito de Santarém, o veículo ligeiro de passageiros galgou o passeio e destruiu parte do raile de protecção limitador do passeio, derrubando também um sinal de proibição de ultrapassagem. Do acidente rodoviário resultou um ferido ligeiro.