Alunos da Escola Reynaldo dos Santos venceram concurso e viajaram até à Áustria

Os 22 alunos do 12º ano de Humanidades, Artes e Informática da Escola Secundária Professor Reynaldo dos Santos, de Vila Franca de Xira, venceram um concurso sobre o Holocausto e como prémio viajaram até à Áustria. No dia 5 de Maio, assistiram às cerimónias evocativas da libertação do campo de concentração de Mauthausen.

Uma delegação do concelho de Vila Franca de Xira, liderada pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, acompanhou os alunos. Na comitiva seguiram o director do Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos, Luís Fernandes, os investigadores do Instituto de História Contemporânea, António Carvalho, Ansgar Schaefer e Cristina Clímaco, o director do Museu do Neo-Realismo, David Santos, a técnica do serviço educativo do museu, Lídia Agostinho, e a professora Paula Freitas.

A viagem e a participação nas cerimónias da libertação do campo de concentração de Mauthausen, na Áustria, teve como objectivo dar a conhecer e sensibilizar os jovens estudantes sobre a mobilização voluntária ou forçada de portugueses anónimos para o trabalho coercivo, durante o período do Terceiro Reich. Pretendeu-se também promover uma reflexão alargada sobre as consequências dos regimes totalitários e manter viva a memória das suas vítimas, estabelecendo um diálogo entre as instituições parceiras e a comunidade educativa do município.

Este processo culminará com a inauguração, no dia 30 de Novembro, da exposição documental “Resistir! Portugueses e o III Reich”, dedicado ao tema do Holocausto, com a curadoria dos investigadores do Instituto de História Contemporânea da FCSH/Nova de Lisboa, e onde serão apresentados todos os trabalhos que estiveram a concurso. A exposição estará em exibição no piso 1 do Museu do Neo-Realismo até 30 Março de 2025.