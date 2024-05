Banda sinfónica da PSP dá concerto no Cartaxo

A Banda Sinfónica da PSP vai actuar no Centro Cultural do Cartaxo esta quinta-feira, 16 de Maio, às 21h30.

A Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública (PSP) vai dar esta quinta-feira, 16 de Maio, um concerto no auditório do Centro Cultural do Cartaxo, comemorativo do 148º aniversário do Comando Distrital da PSP de Santarém. O concerto está agendado para as 21h30.