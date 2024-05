Eleições nos Bombeiros de Samora Correia adiadas para 27 de Maio

partilhe no Facebook

Foram adiadas para dia 27 de Maio as eleições para os órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia (AHBVSC).

A decisão foi tomada dia 15 de Maio, na reunião de Assembleia-Geral, que tinha como ponto da ordem de trabalhos eleger uma nova direcção para o biénio 2024/2025.

A O MIRANTE o presidente da mesa da assembleia-geral dos bombeiros, Carlos Alberto Pernes disse que o adiamento se deveu ao facto da lista dos candidatos aos órgãos sociais não estar completa. Segundo os estatutos da associação as listas candidatas devem ser afixadas no quartel cinco dias antes do acto eleitoral.

Para já existe apenas uma lista candidata à AHBVSC, encabeçada pela professora Irina Baptista, que é também eleita pela CDU na Assembleia Municipal de Benavente.