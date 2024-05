Em Vialonga há um beco onde não entram carros dos bombeiros

As ambulâncias têm dificuldade em fazer serviço e prestar socorro aos moradores da Praceta Vila Lucas, em Vialonga. O local é um estreito beco sem saída, vedado numa das extremidades por um muro, o que dificulta as manobras e muitas vezes impossibilita que as ambulâncias circulem naquela artéria. As viaturas dos bombeiros e recolha de lixo não conseguem ali chegar porque não têm espaço para circular. A recolha do lixo é feita pelo dumper da Junta de Freguesia de Vialonga às segundas-feiras e sextas-feiras.