Encontro de Jornalismo Cultural no Porto

O Centro de Formação de Jornalistas (CFJ) vai promover, no dia 16 de Maio, no Porto, o segundo Encontro de Jornalismo Cultural, que vai decorrer nas instalações da Fundação Eng.º António Almeida. Sob o tema “(In)Formação para Saber e (Trans)Formar”, a iniciativa vai debater questões como: “De que realidade se alimenta o jornalismo cultural? Que instrumentos possuem os diversos meios e quais os modos de enfrentar a diversidade gigantesca de manifestações e de objectos? A formação dos jornalistas culturais dispõe de capacitações adequadas? Que maneiras há de apresentar matérias com fundamentos de fontes fiáveis, num tempo de aceleração, desmesuradas exigências profissionais e condições individuais muito difíceis?”, entre outras.

A abertura do evento conta com as intervenções do presidente da FEAA - Fundação Eng.º António de Almeida, de Luiz Humberto Marcos (CFJ e Universidade da Maia) e Pires Laranjeira (CFJ e Universidade de Coimbra). A conferência de encerramento é presidida por Guilherme d’Oliveira Martins (Fundação Gulbenkian).