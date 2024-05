Ricardo Pereira sofre de epilepsia e foi visto pela última vez por um amigo em Alverca do Ribatejo. Família alertou as autoridades.

Família procura jovem desaparecido em Alverca do Ribatejo

Ricardo Pereira, de 23 anos, está desaparecido desde a manhã de quarta-feira, 15 de Maio, depois de ter sido visto pela última vez por um amigo, em Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira. Sem notícias sobre o paradeiro do jovem, que sofre de epilepsia, a família tem lançado vários apelos nas redes sociais e participou o caso à Polícia.

Segundo a irmã, Adriana Pereira, o jovem encontrava-se “psicologicamente instável” e poderá ter ingerido medicação em excesso. Contudo, refere num vídeo que partilhou na Internet, não há registo da sua entrada em hospitais da zona. “Estamos mesmo sem noção do que possa ter acontecido. Se alguém o viu, por favor, que nos diga alguma coisa”, apela.

Ricardo Pereira tem barba, tatuagens no corpo e no dia do seu desaparecimento vestia roupa em tons escuros. Não tem em sua posse telemóvel nem dinheiro.