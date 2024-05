Pedro Ribeiro: “É importante que o aeroporto fique na nossa região”

O presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo está satisfeito com a localização do novo aeroporto no concelho de Benavente, sublinhando que vai ter um impacto muito positivo nesta região.

O presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), Pedro Ribeiro, disse estar satisfeito com a localização do novo aeroporto no concelho de Benavente, referindo que vai ter um “impacto muito positivo” no território da Lezíria. “Estamos muito satisfeitos com o facto de a localização ser na Lezíria. Havia municípios que entendiam que deveria ser mais de um lado ou no outro, mas estamos satisfeitos e é importante que o aeroporto fique na nossa região”, disse o presidente da CIMLT à Lusa, acrescentando que “o aeroporto vai ser importante para a Lezíria e vai dar uma boa resposta ao país”.

Recorde-se que na Lezíria do Tejo estavam sinalizadas duas opções como potenciais localizações para uma nova infraestrutura aeroportuária: Santarém e Benavente. Apesar de estes dois municípios terem opiniões diferentes no que diz respeito à localização do novo aeroporto, Pedro Ribeiro garante que a CIMLT está satisfeita com a decisão final, referindo que sempre defenderam “que a localização deveria ser na Lezíria, numa destas duas localizações, e foi isso que o governo acabou por fazer”.

O autarca considera ainda que a localização do novo aeroporto, maioritariamente localizado em Benavente, vai potenciar o crescimento económico da Lezíria do Tejo. “O aeroporto terá naturalmente impacto naquilo que é o crescimento dos números da Lezíria do Tejo. Numa lógica de grandes números, o impacto vai acontecer” disse Pedro Ribeiro.

Apesar do impacto positivo que o aeroporto possa ter na região, o autarca alertou que é necessário melhorar um conjunto de infraestruturas para dar resposta ao novo aeroporto, nomeadamente ao nível das acessibilidades, “que irão ter uma maior pressão com esta infraestrutura”. “Há um conjunto de problemas, sobretudo no que diz respeito às acessibilidades (…) e às vias de comunicação, porque não é com estradas nacionais que se vai garantir o acesso ao aeroporto”, acrescentou.