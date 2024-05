Abispark deve mais de três milhões de euros à Câmara de Santarém

Concessionária do parque subterrâneo no Jardim da Liberdade e do estacionamento tarifado em algumas zonas da cidade não paga a renda anual à Câmara de Santarém desde 2011. Montante ascende aos 3,6 milhões de euros sem juros.

O parque de estacionamento subterrâneo do Jardim da Liberdade está na origem de um litígio entre a Câmara de Santarém e a Abispark em que são reclamados milhões de euros por ambas as partes

A empresa concessionária do parque de estacionamento subterrâneo no Jardim da Liberdade, em Santarém, e do estacionamento tarifado à superfície nalgumas zonas da cidade não paga a renda anual de 241 mil euros à Câmara de Santarém desde o início da concessão, em 2011. O montante acumulado em dívida ascende já aos 3,6 milhões de euros, isto sem contar com juros.

A concessão por 50 anos da exploração do parque de estacionamento subterrâneo à Abispark está envolvida num complexo litígio que está a ser dirimido por um tribunal arbitral, onde tanto a Câmara de Santarém como a empresa reclamam aquilo que entendem ser os seus direitos e apontam incumprimentos à outra parte.