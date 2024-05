Actividades no Cartaxo para celebrar o Dia Internacional da Família

O Dia Internacional da Família, que se celebra anualmente a 15 de Maio, vai ser assinalado no Cartaxo no domingo, 19 de Maio, com uma manhã dedicada à prática desportiva. A autarquia convida todas as famílias a passar a manhã de domingo na Quinta das Pratas, com actividades desportivas e jogos lúdicos para todas as idades. A iniciativa integra o projecto “Mais Lezíria”, dinamizado em simultâneo nos onze municípios da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT).