Agressão e intimidação entre funcionários na Câmara de Alpiarça

Um dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL) terá sofrido uma tentativa de agressão e intimidação por parte do secretário do gabinete de apoio aos vereadores da Câmara de Alpiarça. O caso, denunciado pela estrutura sindicalista, terá ocorrido na última Quinta-feira de Ascensão, 9 de Maio, antes de se dar início a um plenário do STAL em Alpiarça. O município emitiu um comunicado afirmando que está a proceder a investigações internas para apurar os factos.