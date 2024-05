Elevadores da ponte pedonal do Forte da Casa novamente avariados

Os elevadores da ponte pedonal do Forte da Casa, que dão acesso à zona ribeirinha da vila, estão outra vez avariados. Quem tem crianças, bicicletas e mobilidade reduzida vê-se impedido ou condicionado para aceder ao outro lado da movimentada Estrada Nacional 10. O MIRANTE também já tinha noticiado este assunto em Abril de 2023. A Câmara de Vila Franca de Xira disse na altura que a colocação de videovigilância nas escadas de acesso à passagem e nas entradas não teve efeito prático para evitar o vandalismo.

Em 2016, a Câmara de Vila Franca de Xira já tinha pedido à PSP para reforçar o patrulhamento naquela zona para evitar os constantes danos no equipamento. O município lamentou os milhares de euros que já gastou na reparação e manutenção dos dois elevadores, que estão a maior parte das vezes sem funcionar.

As queixas dos moradores não se ficam por aí. Quem passa ao longo da Rua dos Lusíadas, no Forte da Casa, depara-se com erva por cortar nos passeios, abatimento de piso, passadeiras que não se vêem porque precisam de nova pintura e uma caixa de electricidade aberta que foi amarrada com uma fita preta há meses. As escadas que dão acesso à zona das empresas, junto à linha de comboio, têm pedras soltas e à volta cresce um matagal com capim que dá quase pela cintura.

As questões foram reportadas por uma moradora, que inclusive já caiu naquela rua e enviou as preocupações para a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. Na última reunião de Câmara de Vila Franca de Xira não quis dar a cara mas alertou o executivo camarário. O presidente da autarquia, Fernando Paulo Ferreira, garante que pediu aos serviços para fazerem um levantamento dos problemas no local. Entretanto, após a queixa uma parte das ervas já foi cortada.