Escolas de Santarém com actividades educativas sobre insectos e preservação ambiental

No âmbito do projecto “FeedInov Vai à Escola”, integrado na carta educativa do município de Santarém, decorreu, entre 10 de Abril e 5 de Maio, uma jornada educativa sobre insectos e preservação ambiental em cinco escolas e jardins de infância.

A iniciativa foi concretizada pelo promotor do projecto, o FeedInov CoLAB, em conjunto com a EntoGreen (marca da Ingredient Odyssey, S.A. e associada do FeedInov) e visou destacar o papel fundamental dos insectos na natureza, desde a alimentação animal até a produção de fertilizantes orgânicos, conhecidos como Frass. A sensibilização abrangeu 240 alunos, com idades entre três e 10 anos.

A acção realizada a 3 de Maio nos jardins de infância Anacoreta e do Choupal, foi acompanhada pela equipa de educação da Câmara Municipal de Santarém, representada no local por Ana Margarida Mendes. A importância do projecto “FeedInov vai à escola”, foi destacada por Ana Sofia Santos, Directora para a Ciência e Inovação do FeedInov CoLAB e Daniel Murta, CEO da EntoGreen.