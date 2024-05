Morre no regresso a Tomar após consulta médica

Raul Mendes, com ligação de décadas ao Sporting Clube de Tomar, foi a consulta de cardiologia por queixas no coração. Morreu no comboio quando regressava a casa.

Raul Mendes morreu aos 60 anos, na terça-feira, 14 de Maio, depois de nesse dia se ter deslocado de Tomar a Lisboa para uma consulta de cardiologia devido a queixas no coração. Foi no regresso a casa, no comboio, que o homem, com uma ligação de três décadas ao Sporting Clube de Tomar (SCT) e actualmente responsável pelo bar do hóquei, acabou por falecer subitamente. Deixa mulher e um filho.

O clube já lamentou a morte do colaborador da secção juvenil e sócio do clube há 40 anos, endereçando as condolências aos seus familiares e amigos. A O MIRANTE, o presidente do SCT, Ricardo Cardoso, recorda Raul Mendes como “uma pessoa muito estimada e querida por todos” no clube.

O corpo não foi autopsiado. O funeral realiza-se às 16h00 desta sexta feira, 17 de Maio, no cemitério de Marmelais, no concelho de Tomar.