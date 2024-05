Rio Maior recebeu pela primeira vez Congresso Internacional do Sal

O IV Congresso Internacional do Sal realizou-se em Rio Maior até 16 de Maio e debateu sobre a geologia, a exploração e a valorização do mineral, anunciou a organização. Numa nota de imprensa, a organização referiu que, pela primeira vez, Portugal foi o anfitrião da iniciativa, depois de as edições anteriores terem sido realizadas em território espanhol. A programação incluiu congressos com o tema genérico “Exploração Histórica do Sal: Um Mineral Comestível” e conversas e debates sobre vários temas relacionados com o mineral, como “A geologia do sal, ambiente e conservação das salinas”, a “Arqueologia do sal”, a “História do sal” e a “Valorização de salinas”.

O congresso resulta da organização conjunta da Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero e da Sociedad Española de Historia de la Arqueología, com o patrocínio da Câmara Municipal de Rio Maior.