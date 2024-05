Tomar volta a ser palco de iniciativa sobre hábitos de vida saudável

O Encontro Nacional para Alimentação Equilibrada e Sustentável vai realizar-se a 17 a 19 de Maio, em Tomar, com o objectivo de sensibilizar os participantes para a prática de hábitos saudáveis de vida. A iniciativa, promovida pelo Consórcio do Projecto Rede Nacional para a Alimentação Equilibrada e Sustentável (RNAES), insere-se no âmbito do Wellness Weekend.

O evento vai reunir mais de duas dezenas de projectos e equipas que trabalham com alimentação equilibrada e sustentável em diferentes zonas do país. O objectivo do encontro é promover a partilha de conhecimento e experiências por vários profissionais ligados ao sector, incluindo nutricionistas, técnicos de desenvolvimento local, investigadores, decisores políticos, educadores, agricultores e público em geral.

São várias as iniciativas disponibilizadas ao longo dos três dias do evento, nomeadamente apresentações, exposições, demonstrações gastronómicas e debates sobre temas como educação alimentar, dieta mediterrânica, alimentação sustentável, agricultura familiar e desperdício alimentar.

A terceira edição do “Wellness Weekend” é promovida pela ADIRN – Associação do Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte e pela Câmara de Tomar, no âmbito da Rede de Turismo e Bem Estar.