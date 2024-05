partilhe no Facebook

Torres Novas equaciona alugar carrinhas para resolver problema com pedidos de transporte

O município de Torres Novas está a equacionar proceder ao aluguer de carrinhas para dar resposta aos pedidos de cedência de transporte feitos pelos clubes e associações locais para se deslocarem a provas desportivas e outras iniciativas que se realizam fora do concelho. A informação foi avançada na última reunião pública do executivo camarário pelo vice-presidente do município, Luís Silva, que acrescentou que os serviços estão a analisar práticas semelhantes tidas por outras autarquias e a estudar a sua viabilidade.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.