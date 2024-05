Uma semana dedicada aos enfermeiros na ULS da Lezíria

A Unidade Local de Saúde da Lezíria organizou uma semana de actividades no âmbito do Dia Internacional do Enfermeiro, assinalado a 12 de Maio, sob o mote “Integrar para melhor cuidar”. A sessão de abertura contou com as intervenções de João Formiga, enfermeiro director da ULS da Lezíria, e de Carla Domingos, enfermeira que integra a comissão organizadora do evento.

João Formiga enalteceu o esforço da comissão na organização do evento, realçando a importância de iniciativas como esta, que além de promover momentos de partilha entre os enfermeiros da unidade, possibilita a divulgação do trabalho desenvolvido por estes profissionais. “Iniciativas como esta são particularmente importantes no momento de mudança que atravessamos, com a recente criação da ULS da Lezíria, que integra os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares”, realçou. No dia 8 de Maio teve lugar a actividade “Veste a minha Camisola”. O objectivo foi que os enfermeiros vivenciassem durante um dia outra realidade da prática diária da ULS da Lezíria, facilitando uma melhor integração e potenciando a continuidade de cuidados de qualidade. No dia 12 de Maio decorreu no Jardim da zona norte de Almeirim um piquenique dirigido aos enfermeiros da unidade, que contou com o apoio do município de Almeirim, que pretendeu promover um momento de descontracção, estreitando laços com os colegas e celebrar a profissão que escolheram.