Petição pela construção de nova ponte da Chamusca

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos (MUSP) do distrito de Santarém entregou na quarta-feira, 15 de Maio, na Assembleia da República, uma petição subscrita por 4350 signatários, que reclama a construcção de uma nova ponte sobre o rio Tejo, no concelho da Chamusca, e a conclusão do IC3 que faça a ligação da A13, no concelho de Almeirim, à A23 e A13, em Vila Nova da Barquinha.

A delegação do MUSP/Distrito de Santarém foi recebida pelo vice-Presidente da Assembleia da República, Marcos Perestrello, a quem foram transmitidas as preocupações dos signatários relativamente à actual situação e o seu anseio em ver satisfeitos os objectivos da petição. Segundo foi transmitido na audiência na Assembleia da República, a petição será agora alvo de admissão e encaminhada para a Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação para apreciação pelos deputados que a compõem. “O MUSP/Distrito de Santarém irá acompanhar o processo de apreciação da petição, disponibilizando-se para fornecer toda a informação necessária para o bom resultado dos trabalhos da Assembleia da República, nesta matéria. Entretanto, o MUSP/Distrito de Santarém considera a necessidade do recurso a novas acções de protesto e exigência de construção de uma nova ponte na Chamusca e da conclusão do IC3 entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha”, refere o órgão.