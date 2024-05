Tomar, Alcanena e Ferreira do Zêzere com 25 milhões para obras em escolas

Três escolas no Médio Tejo, em Ferreira do Zêzere, Tomar e Alcanena, vão receber um apoio de 25 milhões de euros, assegurado pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), para conclusão de obras de requalificação e reabilitação de edifícios. A aprovação a 100% dos projectos incide na requalificação da Escola Básica 2/3 Pedro Ferreiro, em Ferreira do Zêzere (13 ME), da Escola Secundária de Alcanena (6,3 ME) e da Escola Básica Gualdim Pais, em Tomar (5,4 ME).

Numa publicação na rede social Facebook, o presidente do município de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), destacou a importância da assinatura do contrato de financiamento da reabilitação da escola Gualdim Pais, salientando que tem sido concertado com a direcção do agrupamento e os representantes dos pais “o necessário para que aulas decorram com a normalidade possível ao longo das obras”. Ainda segundo o autarca, esta era “uma reabilitação há muito necessária e que dotará esta escola das melhores condições para o processo de ensino-aprendizagem, beneficiando alunos, docentes e não docentes”.

Em comunicado, o município de Ferreira do Zêzere congratulou-se pelo “financiamento a 100%, via PRR, para a construção da nova Escola Básica 2/3 e Secundária Pedro Ferreiro”, um espaço que vai resultar de uma profunda remodelação do actual equipamento educativo. “Este é um passo decisivo para melhorar as condições de ensino das nossas crianças e adolescentes, com um projecto educativo moderno e inclusivo”, destacou o autarca Bruno Gomes (PS), prometendo “trabalhar para que, no menor tempo possível”, o município “possa abrir as portas deste importante equipamento para o futuro do concelho”.

O município de Alcanena indicou ter assinado o Termo de Aceitação do Financiamento para requalificação da Escola Secundária de Alcanena, no valor de 6,3 milhões, financiados a 100%, ao abrigo do PRR. Segundo o município, em causa está uma intervenção que “visa a requalificação e modernização do edificado escolar existente, que alberga o 3.º ciclo do ensino básico e o ensino secundário, ficando o mesmo dotado de salas de aula, laboratórios e salas de atividades vocacionadas para as STEAM, assim como de melhor eficiência energética”. Além disso, acrescenta a Câmara de Alcanena, está também prevista a construção de um novo edifício para arrumos, bem como a ampliação do bloco F, onde estão instalados a biblioteca e o auditório. “A empreitada decorrerá com as aulas em funcionamento, sendo devidamente assegurados todos os aspectos de segurança e funcionamento das actividades escolares”, acrescenta a autarquia.