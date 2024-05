Aldeia dos três pastorinhos esperou três décadas por obras estruturantes

A cerimónia de inauguração da requalificação urbana de Aljustrel, aldeia de berço dos três pastorinhos, decorreu a 11 de Maio e contou com a presença do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, e do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque. A intervenção, há muito aguardada, contemplou o arranjo das principais vias do centro da aldeia histórica, restituindo-lhes o valor cultural e patrimonial intrínseco à história de Fátima. Além disso, todas as infraestruturas foram alvo de redefinição, desde a iluminação pública, redes pluviais e mobiliário urbano à instalação eléctrica e telecomunicações. O investimento de cerca de 700 mil euros contemplou ainda a substituição do piso existente bem como a reposição de toda a calçada.

O Coro do Conservatório de Fátima abrilhantou a cerimónia ao entoar dois temas inspirados na “cidade da Paz”. O presidente do município expressou a sua satisfação com o desenrolar do projecto. “Fátima é hoje um dos principais polos de turismo do nosso país e queremos que cada vez mais a cidade seja divulgada no mundo inteiro”, disse. O edil deixou ainda uma palavra para os habitantes de Aljustrel: “Obrigado por acreditarem neste projecto. Há 30 anos que foi pensado o primeiro plano de requalificação para Aljustrel, contudo, nunca foi implementado, pelo que hoje é com redobrada alegria que inauguramos a requalificação deste espaço”, sublinhou. Luís Miguel Albuquerque referiu também que “para além das intervenções, disponibilizámos também um parque de estacionamento, que será ainda objecto de requalificação, mas que para já se revela fulcral num espaço como este para facilitar o acesso a grupos de peregrinos em autocarros, ou de particulares em viatura própria.”

O secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, enfatizou a importância destas intervenções para a actividade turística. “A qualidade da experiência turística passa por melhorarmos as condições para todos aqueles que nos visitam e que queremos que fiquem cá mais tempo, algo que é muito relevante para o nosso comércio, hotelaria, alojamento, restauração e serviços. As receitas da actividade turística são muito importantes não só para Fátima, como também para o país”, disse.

A cerimónia contou ainda com a bênção do espaço pelo pároco de Fátima, Rui Marto, e uma visita técnica a toda a área requalificada. Destaque também para a visita guiada à casa de Francisco & Jacinta Marto, realizada pelo director do Museu e do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, Marco Daniel Duarte.