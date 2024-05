Mais 100 trabalhadores da indústria dos curtumes em Alcanena enfrentam despedimento colectivo

As dificuldades em que vive a empresa Marsipel-Indústria de Curtumes, situada em Alcanena, está a deixar em desespero mais de uma centena de trabalhadores. A situação de insolvência da empresa obrigou a avançar com um processo de despedimento colectivo, sendo que os trabalhadores também contestam a falta de pagamento de dias de trabalho.

A CDU esteve com os funcionários à porta da empresa, considerando ser “inaceitável o tratamento com que estão a submeter 107 trabalhadores”. Gisela Matias, candidata da CDU pelo distrito de Santarém às eleições europeias, esteve no local para manifestar a sua solidariedade e exigir que seja concretizada a situação de desemprego para os funcionários poderem procurar respostas alternativas. “Acresce que em 18 de Abril deste ano foi decretado o encerramento das instalações e bloqueado o pagamento dos dias trabalhados, situação que a CDU considera inaceitável e demonstrativa de uma total insensibilidade para com os problemas que esta decisão cria na vida dos trabalhadores”, refere a coligação, acrescentando que a situação de insolvência da Marsipel não é surpresa. “É o resultado de uma gestão irresponsável que acumulou dívidas sobre dívidas, desbaratando Processos Especiais de Revitalização (PER) e gerando incerteza na vida dos 107 trabalhadores que, ao longo dos anos, foram suportando baixos salários, humilhações e más condições de trabalho, ao mesmo tempo que eram hipotecadas instalações e máquinas para fazer face a dívidas à banca e a vários micro, pequenos e médios empresários do concelho de Alcanena com todo o impacto negativo que isso tem provocado na economia local”.