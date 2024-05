Normalização da actividade do CNEMA fez disparar facturação e custos com pessoal

O Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, localizado em Santarém, facturou mais de 5 milhões de euros no ano passado e aproximou-se dos números pré-pandemia. As despesas com pessoal e com fornecimentos e serviços também dispararam devido à retoma pós-pandemia.

Os custos com pessoal no CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, localizado em Santarém, dispararam em 2023, atingindo os 781 mil euros. Em 2022 essa rubrica da despesa tinha ficado pelos 530.257 euros, sendo que o número médio de trabalhadores nesses dois anos foi de 20, estando no final de 2023 apenas 17 ao serviço. O aumento das despesas com pessoal é justificada pela administração com a atribuição de senhas de presença a um membro do conselho de administração que custaram 54 mil euros, pela admissão de novos colaboradores para a Feira Nacional de Agricultura e para a feira Agroglobal e pela atribuição aos trabalhadores de uma participação nos lucros no valor de sensivelmente 30 mil euros.

O retomar da actividade no parque de exposições, em que se incluiu a organização pela primeira vez da feira Agroglobal, fez também quase duplicar os gastos com fornecimentos e serviços externos, que passaram de 1,798 milhões de euros em 2022 para 3,263 milhões de euros em 2023. O CNEMA apresentou uma facturação de 5,1 milhões de euros no ano passado (face aos 3 milhões de 2022), muito graças às receitas obtidas com a organização da Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo, que atingiu níveis de facturação, expositores e visitantes (quase 200 mil) próximos dos registados em 2019, antes da pandemia. O maior evento organizado pelo CNEMA deu um saldo positivo de 831 mil euros. O resultado líquido do exercício de 2023 foi positivo em 188 mil euros. A feira Agroglobal teve 280 expositores e 22 mil visitantes profissionais, superando as expectativas da administração, segundo se lê no relatório, tendo saldo positivo de 315 mil euros.