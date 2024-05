Ourém vai formar nadadores-salvadores para garantir segurança nos equipamentos municipais

O município de Ourém estabeleceu um protocolo com o FOR-MAR – Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar que visa a cedência gratuita das instalações das piscinas municipais e salas de formação para a realização de cursos de nadador salvador durante os meses de Junho e Julho de 2024. O objectivo do acordo é garantir a presença de nadadores-salvadores qualificados e equipados com materiais certificados para reforçar a segurança aquática nos equipamentos municipais.

O município de Ourém compromete-se a disponibilizar as instalações, enquanto o FOR-MAR irá ministrar os cursos, seguindo as normas específicas de utilização, numa cooperação essencial para promover a segurança dos munícipes durante a época balnear, além de contribuir para a formação de profissionais qualificados nesta área.

O presidente da autarquia, Luís Miguel Albuquerque, justificou a proposta de protocolo referindo que “hoje é muito difícil encontrar profissionais qualificados com o curso de nadador-salvador. Este acordo com a FOR-MAR irá permitir a realização de dois cursos em Ourém, contribuindo assim para suprir a carência de profissionais nesta área crucial para a segurança dos nossos munícipes”. disse.