Professores dão aulas extra para garantir ensino de inglês em Benavente

As cinco turmas de quinto e sexto anos do Agrupamento de Escolas de Benavente, que estiveram sem aulas de inglês devido às constantes baixas da professora, passaram a ter o ensino garantido por professores do mesmo agrupamento que já tinham o horário completo. Em causa estavam cerca de 115 alunos de uma docente que apresentava atestados médicos de curta duração, ou seja, ficava sem dar aulas dois e três dias, dava uma aula e depois faltava mais três dias. A professora de segundo ciclo só foi substituída legalmente quando entregou um atestado médico de longa duração, superior a 30 dias.

Nessa altura a directora do agrupamento, Cristina Silva, tentou contratar novo professor mas só apareceu uma pessoa interessada, que não reunia habilitações para a docência. A alternativa foi distribuir as horas de inglês daquelas turmas por professores do agrupamento que já tinham horários completos. “Estão a fazer um esforço e a dar aulas extra. Em relação às aprendizagens, não vão ser as mesmas do que se tivessem tido um professor regular desde o início do ano. É uma sobrecarga para quem já está a dar aulas e, inclusivamente, na direcção continuamos a assegurar as nossas turmas para evitar que os meninos fiquem sem professores”, explicou a directora.

Recorde-se que dia 3 de Maio o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, afirmou que cerca de 30 mil alunos continuavam sem todos os professores atribuídos, incluindo os de Benavente. “Há alunos em Benavente sem aulas de Inglês desde o início do ano”, disse Mário Nogueira à saída da primeira reunião negocial no Ministério da Educação, Ciência e Inovação para definir a forma de recuperar o tempo de serviço congelado aos docentes e medidas excepcionais para ultrapassar a falta de professores nas escolas.