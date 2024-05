Cenário de desmazelo na estação ferroviária da Póvoa de Santa Iria

Dois dos três elevadores da estação de comboios da Póvoa de Santa Iria continuam sem funcionar. Além disso, os ecrãs com os horários dos comboios e relógios estão também avariados. As escadas rolantes que dão acesso à estação estão muitas vezes paradas e a entrada da gare tem lixo e ervas por cortar.

A responsabilidade de garantir a manutenção das instalações da estação é da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP). Em resposta a O MIRANTE, a IP diz que estão avariados dois elevadores encontrando-se em curso o processo de aquisição das peças. Durante o segundo semestre de 2024 será executada uma intervenção de modernização nos três elevadores da estação de modo a melhorar substancialmente o seu funcionamento e reduzir o número de avarias.

Relativamente aos relógios e ecrãs, a IP avança que estão a decorrer dois processos de contratação para a substituição dos equipamentos avariados, o que deverá acontecer no final de 2024. As actividades de manutenção e limpeza da estação são executadas por um prestador de serviços que realiza limpezas profundas a cada três meses, tendo este ano sido realizadas em Janeiro e Abril. As instalações sanitárias estão em serviço desde o dia 1 de Agosto de 2023, com horário de funcionamento das 05h00 às 01h00.

A IP refere que duas escadas rolantes já têm 25 anos de vida mas que estão a funcionar as escadas que dão acesso à linha dois e três e acesso exterior do lado do rio. “Importa destacar que a IP procura solucionar as situações de indisponibilidade dos elevadores com a maior prontidão possível, procedendo à reparação de avarias que, na sua maioria, resultam de actos de vandalismos ou utilização incorrecta”, sublinha a IP.