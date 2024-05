Centro Cultural do Sardoal recebe apresentação de projecto sobre tradições locais

O Centro Cultural Gil Vicente recebe no dia 24 de Maio, pelas 18h30, uma sessão de apresentação dos vídeos gravados no concelho do Sardoal “pel’A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria” (MPGDP). A equipa da MPGDP esteve no concelho durante vários dias a recolher e gravar em vídeo algumas tradições orais, musicais e memórias colectivas. Os vídeos podem ser visualizados na sessão de apresentação que contará com a presença de Tiago Pereira, director Artístico da MPGDP, sendo que alguns deles foram já disponibilizados nas redes sociais da associação.

“A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria” integra um dos maiores espólios audiovisuais de tradição oral e memória colectiva existentes em Portugal. Fundada em 2011, visa criar uma consciencialização para o conhecimento e importância de um património vivo e muitas vezes esquecido de tradição oral, cantigas, romances, contos, práticas sacro-profanas, músicas, danças e também gastronomia. A acção insere-se na estratégia que o município tem seguido no âmbito da recolha, conservação e divulgação do seu património imaterial, nomeadamente o Arquivo da Memória, onde os vídeos serão disponibilizados após a apresentação ao público.