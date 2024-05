Feira Nacional da Agricultura com pecuária extensiva em destaque

A Feira Nacional da Agricultura (FNA), que decorre de 8 a 16 de Junho, em Santarém, tem este ano como tema a pecuária extensiva, uma actividade sustentável e rentável, cada vez mais importante no sector agrícola português. Na apresentação da edição deste ano da FNA, Luís Mira, administrador do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), salientou que a pecuária extensiva ocupa 64% da superfície agrícola útil em território nacional. “O objectivo da escolha deste tema é chamar a atenção dos cidadãos portugueses, dos políticos e do sector para a importância da pecuária extensiva (…). É uma actividade determinante para a sustentabilidade do país e para a preservação dos espaços rurais”, disse.

A edição de 2024 foi pensada para celebrar os 70 anos da Feira do Ribatejo, o 60.º aniversário da Feira Nacional da Agricultura e os 30 anos de actividade do CNEMA. Para o efeito, e com o objectivo de dar as “boas-vindas” aos visitantes, o grande átrio de acesso ao edifício vai exibir uma exposição retrospectiva sobre o percurso histórico deste evento, recorrendo a fotografias de época, cartazes das várias edições e um documentário que retrata a evolução da feira nos últimos 50 anos. A FNA será inaugurada no dia 8 de Junho pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, e pela ministra do Ambiente e da Energia, Maria Graça Carvalho. No ano anterior, a organização optou por não convidar qualquer membro do Governo, numa manifestação de descontentamento face às políticas implementadas para o sector.

Nos Claustros, um dos espaços mais emblemáticos do CNEMA, vão estar presentes Associações de Raças Autóctones e empresas ligadas à Pecuária que irão dinamizar iniciativas relacionadas com o sector. Uma das grandes novidades na edição deste ano diz respeito à criação de um espaço exclusivamente dedicado aos mais novos, com o objectivo de ensinar às novas gerações a importância do setor agropecuário através de uma série de actividades educativas sobre a agricultura, a alimentação e o equilíbrio do meio ambiente.

O dia 14 de Junho é dedicado ao município de Santarém, com a câmara a oferecer bilhetes aos moradores do concelho e a realizar várias iniciativas ao longo do dia com várias actuações de grupos e bandas musicais, espectáculos de acordeão, danças com ranchos folclóricos, malabarismos, ginástica, entre outros.